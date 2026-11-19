تحوّل خلاف عائلي إلى مأساة دامية في ريف دير الزور شرقي سوريا، بعدما أقدم أحد أفراد أسرة على إطلاق النار داخل منزل العائلة، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى، بينهم مطلق النار، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين سكان المنطقة.

وأفادت قناة «الإخبارية» الرسمية بأن الحادث وقع، الأربعاء، في بلدة التوامية التابعة لمدينة البصيرة، حيث أطلق الجاني النار على 5 من أفراد أسرته، ما أدى إلى مقتلهم، قبل أن ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلعت الواقعة على خلفية خلافات عائلية بين أبناء ضرائر، تطورت إلى استخدام السلاح داخل المنزل، مخلفة حصيلة ثقيلة من الضحايا.

ولا تزال ملابسات الحادث وتفاصيله غير مكتملة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أهالي البلدة إزاء الجريمة التي أودت بحياة 7 أشخاص.