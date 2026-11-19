تحوّل تمثال ذهبي للسيد المسيح إلى حطام في أحد شوارع العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بعدما أقدم رجلان على انتزاعه من صليب خشبي داخل فناء كنيسة تاريخية، ثم تحطيمه والفرار من المكان، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة.

ووفقًا للقطات المتداولة، ظهر أحد الرجلين وهو يحمل التمثال ويضحك، قبل أن يتعثر وتسقط ذراعا التمثال، بينما تولى الآخر تصوير الواقعة بهاتفه. كما رُصد أحدهما وهو يردد عبارة «الحمد للرب»، قبل أن يترك الاثنان التمثال محطّمًا على الأرض.

ووقع الحادث في فناء كنيسة «مزار الرحمة الإلهية» بالبلدة القديمة، وسط اشتباه في أن المتورطين سائحان بريطانيان، دون أن تؤكد السلطات جنسيتهما حتى الآن.

وأعرب كاهن الكنيسة، إلياس أناتوليوس ماركاوسكاس، عن حزنه إزاء الحادث عبر حسابه على «فيسبوك»، داعيًا إلى المساعدة في تحديد هوية المسؤولين عنه.

من جانبها، فتحت شرطة فيلنيوس تحقيقًا أوليًا لكشف ملابسات الواقعة وتقدير حجم الأضرار، وأعلنت تحديد هوية أحد المشتبه بهم، الذي خضع للاستجواب وصدر بحقه تقرير اشتباه.