لم يعد اكتشاف خطأ في قصة منشورة على إنستغرام يعني حذفها والبدء من جديد، إذ بدأت المنصة إتاحة ميزة تتيح للمستخدمين تعديل القصص بعد نشرها، في تغيير ينهي أحد أبرز القيود التي رافقت هذه الخاصية لسنوات.

وتمنح الميزة المستخدمين 15 دقيقة من وقت نشر القصة لإجراء التعديلات، سواء لتصحيح الأخطاء الإملائية، أو تغيير الموسيقى، أو تعديل النصوص والتعليقات، دون التأثير في التفاعلات التي حققتها القصة.

والأهم أن التعديل لا يستلزم إعادة نشر المحتوى، إذ يحتفظ المستخدم بعدد المشاهدات والإعجابات والردود التي سجلتها القصة قبل إجراء التغيير، ما يجنّبه خسارة التفاعل عند اكتشاف أي خطأ بعد النشر.

كيف يمكن تعديل قصة؟

تتيح المنصة الوصول إلى الخاصية من خلال قائمة الخيارات الإضافية في القصة المنشورة، ثم اختيار «تعديل القصة» (Edit Story)، وإجراء التغييرات المتاحة خلال المهلة المحددة.

ويمثل ذلك تحولًا عن الآلية السابقة التي كانت تجبر المستخدم على حذف القصة وإعادة نشرها، وهو ما كان يعني فقدان التفاعلات السابقة، فضلًا عن تغيير موضعها ضمن تسلسل القصص.

وتبرز أهمية التحديث بشكل أكبر لدى صناع المحتوى والشركات والعلامات التجارية، التي تعتمد على القصص للتواصل المستمر مع الجمهور، إذ يتيح لها معالجة الأخطاء بسرعة دون التأثير في وصول المحتوى أو التفاعل المحقق عليه.

وفي المقابل، تحرص إنستغرام على إظهار علامة «تم التعديل» (Edited) على القصص التي خضعت للتغيير، لإبلاغ المشاهدين بأن المحتوى المنشور طرأ عليه تعديل بعد ظهوره للمرة الأولى.

تحسينات إضافية

بالتوازي مع الميزة الجديدة، تعمل إنستغرام على تطوير أدوات إنشاء القصص، من خلال إضافة خيارات أوسع لتخصيص ألوان الخلفيات، تشمل التدرجات والمؤثرات اللونية، إلى جانب تسهيل مشاركة عدة صور وتنسيقها دفعة واحدة، وفقًا لما أورده موقع «Engadget».

ويأتي هذا التحديث بعد سنوات من السماح بتعديل المنشورات العادية، في حين ظلت القصص خارج هذه الإمكانية، رغم كونها من أكثر أدوات المنصة استخدامًا.

وبدأت إنستغرام طرح الميزة تدريجيًا، على أن تصل إلى حسابات المستخدمين تباعًا مع استكمال إتاحة التحديث.