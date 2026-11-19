وجهّت السلطات الأمريكية اتهامات فيدرالية إلى رجل إيرلندي بتدمير طائرة نقل عسكرية أمريكية تُقدّر قيمتها بنحو 60 مليون دولار، بعد اتهامه بالتخطيط لعملية تخريب معقدة استهدفت الطائرة أثناء توقفها في رحلة عبور.

وتعود الواقعة إلى مطار شانون في إيرلندا، حيث كانت طائرة من طراز (C-130 هيركوليز) تابعة للحرس الوطني الجوي الأمريكي متوقفة في محطة ترانزيت قبل مواصلة رحلتها إلى وجهة أخرى.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن دايثي أوكورين، البالغ من العمر 48 عاماً والمعروف أيضاً باسم ديفيد كوران، أمضى أشهراً في جمع المعلومات المتعلقة بالطائرة والمطار، مستعيناً بخرائط وإحداثيات دقيقة وخدمات متخصصة لتتبع تحركات الطائرات العسكرية. وكشفت التحقيقات أن المتهم جهز مجموعة من المعدات والأدوات قبل تنفيذ العملية؛ من بينها فأس ومجموعة أدوات تقنية ومعدن الغاليوم السائل المعروف بقدرته على إحداث تآكل شديد في الألمنيوم وبعض الهياكل المعدنية.

وتمكن أوكورين من اختراق الطائرة والدخول إليها عبر باب الطاقم الخلفي بعد العبث بآلية القفل، ثم بقي داخلها لساعات نفذ خلالها أعمال تخريب واسعة شملت قطع أسلاك وخطوط هيدروليكية وتحطيم أجهزة داخل قمرة القيادة وإلحاق أضرار بأجزاء من الهيكل وأنظمة التهوية. كما أفادت التحقيقات بأنه سكب مواد ومزيجاً من الكرات المعدنية داخل خزان الوقود، ما أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالطائرة.

ولم يُكتشف وجوده إلا عند عودة طاقم الطائرة استعداداً للإقلاع، حيث رصده أفراد الطاقم وأبلغوا الجهات الأمنية، قبل أن يحاول الفرار عبر فتحة في السقف، إلا أن السلطات تمكنت لاحقاً من توقيفه.

وأكد الادعاء أن حجم الأضرار الناتجة عن عملية التخريب جعل الطائرة غير صالحة للتشغيل بصورة دائمة تقريباً، ما رفع قيمة الخسائر إلى عشرات الملايين من الدولارات.

ويواجه المتهم تهمة إتلاف ممتلكات حكومية، وهي تهمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات، فيما أعادت الحادثة تسليط الضوء على التحديات الأمنية في محيط مطار شانون بعد حوادث اقتحام مشابهة شهدها خلال الأعوام الأخيرة.