ما إن تطرأ أزمة عالمية أو يثير حدث ما جدلاً واسعاً، حتى يعود مسلسل «عائلة سيمبسون» إلى صدارة المشهد، وسط تكهنات بشأن مشاهد قديمة يُعتقد أنها تنبأت بأحداث واقعية. وهذه المرة، ارتبط اسمه بادعاء انقطاع عالمي للكهرباء في 17 نوفمبر 2026.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت»، يستند هذا الربط إلى مشهد من حلقة «It's a Blunderful Life» التي عُرضت عام 2023، وتدور أحداثها بعد 60 عاماً. وتظهر ليزا في أحد المشاهد وهي تدوّن في مذكراتها حدوث انقطاع للكهرباء يوم 17 نوفمبر، من دون الإشارة إلى سنة محددة.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً، بين من اعتبره نبوءة جديدة للمسلسل، ومن رأى أن ربطه بانقطاع عالمي للكهرباء مجرد تكهنات لا تستند إلى دليل. كما وصف مساعد الذكاء الاصطناعي «غروك» الادعاء بأنه شائعة تمزج بين وقائع حقيقية وأحداث خيالية.

وتزامن انتشار المقطع مع انقطاع خدمات مايكروسوفت الأسبوع الماضي، إلى جانب اختبار مقرر لنظام الإنذار في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة يوم 17 نوفمبر. إلا أن الاختبار إجراء دوري يهدف إلى التأكد من جاهزية أنظمة التنبيه، ولا يتضمن أي تحذير من انقطاع الكهرباء.

وسبق أن ارتبطت مشاهد أخرى من المسلسل بتكهنات مماثلة، من بينها مشهد يعود إلى عام 2000، أعاد متابعون ربطه لاحقاً بقضية جيفري إبستين والجزيرة المرتبطة بها.