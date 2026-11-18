قاد ولي العهد البريطاني الأمير ويليام عربة «توك توك» كهربائية، المعروفة في الهند باسم «الريكشا»، في شوارع مدينة مومباي، وإلى جانبه زوجته الأميرة كاثرين، في مشهد لافت تزامن مع إعلان الفائزين بجائزة «إيرثشوت» البيئية، وفقاً لصحيفة «ذا نيويورك تايمز».

وشهدت الفعالية إعلان أسماء خمسة فائزين من بين 15 جهة وصلت إلى التصفيات النهائية، وحصل كل فائز على نحو 1.3 مليون دولار لدعم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية وتوسيع نطاق تطبيقها.

وضمت قائمة الفائزين شركة «ماهيندرا لاست مايل موبيليتي» الهندية، المصنعة للعربة الكهربائية التي قادها الأمير ويليام، ومؤسسة «نيوي أوشن وايد ترست» في جزيرة نيوي بالمحيط الهادئ، تقديراً لابتكارها نموذجاً مستداماً لحماية البحار.

كما شملت القائمة مجموعة «PFAS-Free France»، التي قادت حملة لحظر المواد الكيميائية الأبدية في فرنسا، وشركة «أورستد» الدنماركية العاملة في مجال طاقة الرياح البحرية، إلى جانب مملكة بوتان، تقديراً لجهودها في حماية البيئة والحفاظ على غطاء غابي يغطي نحو 70% من أراضيها.

وأكد الأمير ويليام، خلال لقائه المتأهلين، أن الحلول البيئية موجودة بالفعل، مشيراً إلى أن مهمة الجائزة، التي أُطلقت قبل ست سنوات، تتمثل في اكتشاف أصحاب هذه المبادرات ودعمهم ومساعدتهم على توسيع نطاق تأثيرها.

زيارة ملكية ورسائل بيئية من الهند

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، باعتبارها أول رحلة خارجية مشتركة للأمير ويليام والأميرة كاثرين منذ خضوع الأخيرة للعلاج من السرطان عام 2024، كما تمثل دفعة إعلامية للجائزة في ظل أزمات وفضائح ملكية أثارت تساؤلات حول صورتها وداعميها.

وجاء اختيار الهند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، لتسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجهها، بين آثار التغير المناخي والجهود الرامية إلى الحد من التلوث.

وسجلت مومباي، الثلاثاء، مستويات من الجسيمات الدقيقة تجاوزت بكثير الحدود الآمنة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، فيما تعاني العاصمة نيودلهي موجات متكررة من التلوث الحاد خلال فصل الشتاء.

وفي ظل حساسية تناول ملف التلوث البيئي من جانب أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية، مع تصاعد النزعة القومية في الهند، حرص مسؤولو القصر على تذكير الصحفيين بأن لندن عانت بدورها أزمات حادة في تلوث الهواء خلال خمسينيات القرن الماضي.

«الريكشا» الكهربائية.. رهان على مستقبل النقل

وقالت سومان ميشرا، المديرة التنفيذية لشركة «ماهيندرا لاست مايل موبيليتي»، إن الشركة باعت أكثر من 400 ألف مركبة كهربائية خلال أربع سنوات، ما أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 180 ألف طن متري، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف بيع مليون مركبة بحلول عام 2030.

وأضافت أن العربة الكهربائية تستطيع قطع أكثر من 193 كيلومتراً بشحنة واحدة، بما يكفي لتغطية يوم عمل كامل.

وأكدت أن التحدي الأساسي يتمثل في جعل التحول إلى المركبات الكهربائية خياراً منافساً اقتصادياً، وليس مجرد مسؤولية بيئية، وهو ما يتطلب توفير مساحات كافية للوقوف والشحن في المدن المزدحمة، إلى جانب تخفيف القيود التنظيمية.