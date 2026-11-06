توصل باحثون في جامعة موسكو الحكومية إلى تطوير مجموعة جديدة من المركبات الكيميائية التي قد تسهم في إنتاج أدوية أكثر فاعلية لعلاج الالتهابات الفطرية، خاصة الأنواع التي أصبحت مقاومة للعلاجات المتوفرة.

وشملت الدراسة تطوير جزيئات هجينة من مركبات الآزول، واختبار قدرتها على مواجهة عدد من الفطريات المسببة للأمراض، من بينها فطر المبيضات «كانديدا».

وأظهرت التجارب المخبرية نتائج مشجعة لبعض المركبات، خصوصاً في التعامل مع سلالات فطر «كانديدا أوريس» التي يصعب علاجها بسبب مقاومتها للأدوية، ويعمل الباحثون حالياً على تحسين خصائص هذه المركبات، بما يساعد على زيادة قابليتها للذوبان في الماء وتطويرها للاستخدام الطبي مستقبلاً.

وتركز المرحلة القادمة من البحث على دراسة مدى فاعلية المركبات وسلامتها، تمهيداً لتحديد الأنواع التي يمكن الانتقال بها إلى مراحل التقييم ما قبل السريري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام بمواجهة العدوى الفطرية المقاومة للعلاجات، التي تشكل تحدياً صحياً في العديد من دول العالم.

ويُعد فطر «كانديدا أوريس» من أبرز الأنواع التي تثير القلق لدى الأوساط الطبية، إذ تم التعرف عليه للمرة الأولى عام 2009، قبل أن ينتشر في مناطق مختلفة من العالم، ويصبح من الفطريات التي تتطلب اهتماماً خاصاً بسبب صعوبة السيطرة على بعض سلالاته.