أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على قضية قتل شهدها مركز دار السلام العام الماضي، بإصدار أحكام متفاوتة بحق خمسة متهمين أدينوا بالتورط في مقتل شخص إثر مشاجرة مسلحة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيسي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق أربعة متهمين آخرين بعد إدانتهم في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بمقتل شخص متأثراً بإصابته بطلقات نارية، حيث نُقل إلى مستشفى دار السلام المركزي جثةً هامدة.

وكشفت التحريات أن خلافات سابقة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهمون أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم، ما أدى إلى مقتل المجني عليه في الموقع.

وبعد استكمال الإجراءات الأمنية وجمع الأدلة، تمكنت الجهات المختصة من القبض على المتهمين، الذين أقروا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها في القضية.