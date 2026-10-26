أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات بحق نادي الحزم، على خلفية عدم تنفيذ أحكام صادرة عن غرفة فض المنازعات لصالح الاتحاد، رغم تأييدها من مركز التحكيم الرياضي السعودي.



وقضت القرارات بتغريم الحزم 20 ألف ريالاً عن كل قضية، بإجمالي 60 ألف ريالاً، مع منحه مهلة نهائية مدتها 30 يوماً من تاريخ إخطاره لتنفيذ الالتزامات المالية المستحقة للاتحاد، وسط تحذيرات رسمية من أن استمرار الامتناع قد يترتب عليه المنع من تسجيل لاعبين، ثم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول، وصولاً إلى الهبوط لدرجة أدنى وفقاً للمادة 90 من لائحة الانضباط والأخلاق.



وتتعلق القضايا الثلاث بمستحقات مالية ناتجة عن تعويضات تدريب لاعبين محترفين ورسوم قيد الدعاوى وإجراءات التقاضي؛ حيث أُلزم الحزم في القضية الأولى بسداد 373 ألفاً و800 ريالاً للاتحاد الخاصة باللاعب عبدالرزاق بن صولان عواجي، وفي الثانية بدفع 671 ألفاً و453 ريالاً و45 هللةً عن اللاعب أحمد بن علي عسيري، بينما شهدت القضية الثالثة إلزامه بسداد أكثر من 691 ألفاً ريالاً عن اللاعب حسان بن بندر إدريس، لتتجاوز القيمة الإجمالية للمستحقات حاجز المليوني ريالاً قبل إضافة الغرامات.



ونصت القرارات على منع الحزم من تسجيل اللاعبين خلال أقرب فترة قادمة في حال انقضاء المهلة دون تسوية، مع استمرار حظر القيد حتى التنفيذ الكامل، وفي حال انتهاء الفترة دون السداد تُطبق عقوبة خصم النقاط الثلاث مباشرة.



وألزمت اللجنة ناديي الاتحاد والحزم بضرورة إبلاغها بتقديم مستندات الإتمام فور التنفيذ، مشددةً على أن هذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة 144 من اللائحة.