من المنتظر أن يعود النجم الاتحادي محمد دومبيا للمشاركة في المباريات مع فريقه دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا لأندية النخبة، في مطلع فبراير القادم.



وأكد نادي الاتحاد أن اللاعب سيبدأ في المشاركة تدريجياً في التدريبات الجماعية خلال الأسابيع القادمة، بالتزامن مع استمرار المتابعة الطبية وقياس مدى تحسن حالته واستجابته للبرنامج التأهيلي.



وكان دومبيا خضع (الخميس) الماضي لفحص طبي روتيني بعد مرور ستة أشهر على العملية الجراحية التي أجراها في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك خلال زيارة متابعة مع البروفيسور برتراند سونيري كوتيه في مدينة ليون الفرنسية.



وأظهرت الفحوصات الطبية والتقييمات الوظيفية نتائجَ مشجعةً، حيث حقق اللاعب الأهداف المحددة لهذه المرحلة من التعافي.