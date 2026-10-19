تحولت أجواء الرقص والموسيقى الصاخبة إلى حالة من الذعر والارتباك داخل حفل موسيقي حاشد في إسطنبول، بعدما سقط ثلاثة أشخاص بشكل مفاجئ خلال الفعالية التي حضرها آلاف المشاركين.

وفي الوقت الذي كان فيه الحضور يستمتعون بعروض موسيقى إلكترونية استمرت لساعات، تعرض ثلاثة شبان لوعكة مفاجئة استدعت تدخلًا عاجلًا من فرق الإسعاف، وسط حالة من الصدمة بين المشاركين.

وأظهرت لقطات مصورة محاولات إنعاش أحد المصابين داخل موقع الحفل، قبل أن تتأكد وفاة أحدهم، فيما وصفت حالة الآخرين بالحرجة، مع تداول تقارير متضاربة حول مصير أحد المصابين.

ووقعت الحادثة خلال حفل أقيم في منطقة شيشلي بالجانب الأوروبي من إسطنبول، وشهد مشاركة عددٍ من الفنانين على مدى نحو سبع ساعات متواصلة.

وعقب الواقعة، أخلت السلطات موقع الحفل وبدأت تحقيقات موسعة لكشف أسباب ما حدث، فيما تركزت التقديرات الأولية حول احتمالية ارتباط الحادث بتعاطي مواد مخدرة أو تناول مشروبات كحولية بكميات كبيرة أو من مصادر غير موثوقة.