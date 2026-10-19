كشفت الفنانة المصرية تارا عماد انضمامها إلى الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم السينمائي الجديد «المومياء: كتاب الموتى»، الذي ينتمي إلى عالم الرعب والمغامرات، وتنتجه شركة يونيفرسال بيكتشرز العالمية.

الحمد لله

ونشرت تارا صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مُعلنة انضمامها إلى أبطال الجزء الجديد من الفيلم السينمائي الشهير، إذ اكتفت بالتعليق بجملة: «الحمد لله»، وتفاعل متابعوها وزملاؤها في الوسط الفني مع خطوتها صوب المشاركة والحضور الفني في السينما العالمية.

The Mummy

ومن المقرر أن تؤدي تارا عماد داخل سياق القصة السينمائية دوراً تمثيلياً لإحدى الشخصيات الرئيسية في الفيلم، دون توضيح أي تفاصيل أخرى حول خطوتها الفنية الجديدة.

ويستحضر الفيلم الجديد «المومياء: كتاب الموتى» السلسلة السينمائية الشهيرة بعنوان «The Mummy»، التي حققت نجاحاً ورواجاً واسعاً حول العالم بـ 3 أجزاء سابقة.

وصدر الأول منها بعنوان المومياء في 1999، فيما صدر الجزء الثاني بعنوان «The Mummy Returns» في 2001، الذي شهد ظهور شخصية الملك العقرب، التي لعبها النجم الأمريكي دواين جوهانسون الشهير بلقب «الصخرة».

فيما عرض الجزء الثالث من العمل في 2008 بعنوان «The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor»، بمشاركة الفنان الصيني جت لي.

ويكتسب الجزء الرابع من الفيلم السينمائي العالمي الشهير أهمية خاصة لدى المشاهدين ومُحبي سلسلة أفلام المومياء، نظراً لعودته في حلة جديدة بعد 18 عاماً من الجزء الأخير للعمل.

ويُعيد الجزء واحدة من أشهر الثنائيات الفنية العالمية بين بريندان فريزر وراشيل وايز إلى الواجهة مُجدداً، بالتوازي مع الحضور الأول لنجمة عربية في فضاء سلسلة أفلام عالمية شهيرة، حققت انتشاراً واسعاً في ربع القرن الأخير.

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