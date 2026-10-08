حذّرت مديرة مركز ديدوف الوطني للبحوث الطبية في مجال الغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية، الدكتورة ناتاليا موكريشيفا، من مخاطر السمنة على الصحة، مؤكدة ارتباطها بزيادة احتمالات الإصابة بـ13 نوعاً من السرطان، من بينها سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.

وأوضحت موكريشيفا، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي»، أن السمنة لم تعد مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر الخارجي، بل أصبحت قضية صحية تتجاوز الجانب التجميلي، نظراً لارتباطها بعدد من الأمراض الخطيرة.

وأشارت إلى أن الأمراض السرطانية تسهم أيضاً في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن مكافحة السمنة لدى الأطفال والبالغين من شأنها المساعدة في الحد من احتمالات الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة.

وفي السياق ذاته، كان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أشار في وقت سابق إلى أن استهلاك الكحول يزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 3 و5%، فيما ترفع السمنة هذا الخطر بنسبة 30%.

وشدد موراشكو على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر باعتبارهما عاملين أساسيين في خفض معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عنها.