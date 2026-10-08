أطلس الرماد.. لماذا تفشل «غارات أمريكا» في تجفيف منابع «كوكايين كولومبيا»؟

تُخلف الطائرات المسيرة في سماء شبه جزيرة لا غواخيرا القاحلة دوياً هادراً يتبعه انفجار محجوب بغبار الصحراء، ولا يلبث البحر الكاريبي في الأيام التالية أن يلفظ بضائعه الحزينة: عبوات وقود محترقة، وأجزاء من زوارق ممزقة، وجثث بلا إرث سوى أسماء تتداولها هوامش شبكات التواصل الاجتماعي. فمنذ نحو عام، نفذت القوات الأمريكية قرابة 20 ضربة مميتة استهدفت قوارب التهريب السريعة ضمن ما يُعرف بعملية «الرمح الجنوبي»، في محاولة قاسية لخنق تجارة الكوكايين العابرة للبحار.

لكن بعيداً عن البيانات الرسمية التي تصدرها واشنطن وتتحدث عن شل حركة المهربين، يبدو المشهد على الأرض في أقصى شمال أمريكا الجنوبية بمعزل تام عن لغة الأرقام العسكرية. فالسكان المحليون، وشبكات تجار المخدرات، وعصابات جيش التحرير الوطني التي تسرح وتمرح بسيارات الدفع الرباعي مدججة بالأسلحة، يدركون تماماً أن الآلة العسكرية لا تقتل سوى الوقود البشري الرخيص.

والعملية التي خلفت أكثر من 235 قتيلاً في نحو 70 ضربة بحرية لم تُفلح في تجفيف الأنهار البيضاء المتدفقة من غابات كاتاتومبو نحو شواطئ كولومبيا المنسية. فحين يُقتل سائق زورق أو «لانشيرو»، يستخدم زعماء الشبكات بديلاً له خلال ساعات، مستغلين فقراً مدقعاً وغياباً شبه تام للدولة، حيث تقتصر محطات الشرطة النائية على ضباط بلا آليات وسط حظائر الحيوانات.

وبينما تتمسك أمهات مكلومات في ريوهاتشا ببحث عبثي عن جثث أبنائهن المفقودين بين أمواج الكاريبي وجزر الدومينيكان، تستمر قوارب الموت المحملة بآلاف الكيلوغرامات في الانطلاق تحت جنح الظلام. ولا تفعل الغارات سوى رفع تكلفة الرحلة قليلاً، بينما تبقى ماكينة الكوكايين تدور بلا توقف، وتظل الصحراء الكولومبية مقبرة مفتوحة لأحلام جيل يرى في التهريب طوق النجاة الوحيد وسط خراب الواقع.