لم تعد السعادة مجرد شعور لطيف يمرّ بنا في لحظات متفرقة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا يرتبط بصحتنا الجسدية والنفسية؛ وفق ما تؤكده دراسات حديثة تشير إلى أن المشاعر الإيجابية قد تكون عاملًا وقائيًا ضد الأمراض، ومحفزًا لزيادة متوسط العمر وجودة الحياة.

وتشير أبحاث موقع HurryUpMummy إلى أن الأشخاص الأكثر رضًا وسعادةً يتمتعون بصحة أفضل وقدرة أعلى على مواجهة الضغوط والأمراض المزمنة.

1. مناعة أقوى أمام الأمراض

توضح الدراسات أن السعادة تخفّض مستويات التوتر، ما يساعد الجهاز المناعي على العمل بكفاءة أعلى، ويقلل احتمالات الإصابة بالعدوى الفيروسية ونزلات البرد.

2. قلب أكثر صحة واستقرارًا

ترتبط المشاعر الإيجابية بانخفاض هرمونات التوتر، وتحسن جودة النوم، وارتفاع مستويات الكوليسترول النافع، وهي عوامل تقلل خطر أمراض القلب وارتفاع الضغط.

3. طاقة أعلى ومقاومة للإجهاد

الأشخاص السعداء يميلون إلى نشاط بدني أكبر، ويعانون بدرجة أقل من التعب والاكتئاب والآلام المزمنة، ما يمنحهم قدرة أفضل على الحركة والمشاركة في الأنشطة اليومية.

4. عمر أطول وجودة حياة أفضل

تؤكد الأبحاث أن النظرة الإيجابية للحياة ترتبط بزيادة متوسط العمر، نتيجة انخفاض الضغط العصبي المستمر الذي يستهلك طاقة الجسم على المدى الطويل.

5. علاقات اجتماعية أكثر قوة

السعادة تعزز التواصل الاجتماعي، وتزيد من إفراز هرمونات الأمان النفسي، ما يجعل العلاقات الإنسانية أكثر استقرارًا وعمقًا، خاصة لدى الأشخاص الذين يشاركون في أعمال تطوعية أو مبادرات اجتماعية.

6. نجاح مهني واستقرار مادي

الثقة بالنفس التي تمنحها السعادة تنعكس على الأداء المهني والإنتاجية، ما يؤدي إلى فرص أفضل في العمل واستقرار مالي يساعد على تحسين نمط الحياة والصحة العامة.

وتشير الدراسات إلى أن السعادة لا تعني إظهار البهجة طوال الوقت، بل القدرة على الامتنان، والرفق بالنفس، والعيش في اللحظة دون الإفراط في التفكير بالمستقبل أو اجترار الماضي.