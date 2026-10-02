أضاف تطبيق واتساب أدوات تتيح للأهل إدارة مزيد من إعدادات حسابات المراهقين، تشمل تحديد من يمكنه التفاعل معهم، وضبط إعدادات القنوات والحالات والمجموعات. وتمكّن الخصائص الجديدة أولياء الأمور من التحكم في الجهات التي تستطيع إضافة المراهق إلى المجموعات، ومتابعة إشعارات تتعلق بانضمامه إلى مجموعة جديدة أو مغادرتها، إلى جانب تحديد من يمكنه مشاهدة صورة الملف الشخصي وتحديثات الحالة. كما تتيح ضبط مستوى المحتوى في محادثات Meta AI، بين الإعداد الافتراضي لمن هم فوق 13 عاماً وخيار أكثر تقييداً. وتُحمى هذه الإعدادات برمز PIN يحدده ولي الأمر، فيما تظل الرسائل والمكالمات مشفّرة من طرف إلى طرف، بحسب واتساب. وتأتي الإضافات ضمن مساعي المنصة لتوسيع خيارات إدارة حسابات المراهقين، ومنح الأسر أدوات أكبر لمتابعة تجربتهم الرقمية.