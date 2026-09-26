خيّم الحزن على الأوساط القضائية في مصر مع إعلان وفاة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق، عن عمر ناهز 80 عاماً، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

جاء الرحيل بعد أيام من دخوله إحدى مستشفيات القاهرة يوم 17 سبتمبر الحالي، عقب تعرضه لوعكة صحية متسارعة، ومع مرور الأيام استدعت تطورات حالته الطبية نقله إلى غرفة الرعاية المركزة وإخضاعه لأجهزة التنفس الصناعي، وفى 23 سبتمبر أعلن الأطباء أن حالة المستشار أحمد الزند تحسنت وكانت مستقرة، رغم استمرار حاجته إلى أجهزة التنفس الصناعى حينها، إلا أن حالته الصحية تدهورت بعد ذلك، قبل أن تفيض روحه إلى بارئها فجر اليوم (السبت).

ونعى نادي قضاة مصر الراحل، معلناً تشييع الجثمان وإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، ليوارى الثرى بمقابر الأسرة على طريق العين السخنة.

يُعد المستشار الراحل، المولود بمحافظة الغربية عام 1946 والخريج من كلية الشريعة والقانون بالأزهر، واحداً من أكثر الشخصيات القضائية حضوراً وتأثيراً في المشهد القانوني المصري، إذ تولى قيادة نادي قضاة مصر في مرحلة دقيقة عام 2009، وأعيد انتخابه مجدداً في 2012، حيث ارتبط اسمه بالدفاع عن استقلال القضاء ورجاله.

وتوجت مسيرته المهنية بتوليه حقيبة وزارة العدل في مايو 2015، واستمر في مقعده التنفيذي حتى مارس 2016، في حقبة شهدت العديد من الملفات القضائية والسجالات الإعلامية الكبرى التي ظلت حاضرة في الذاكرة السياسية والقانونية.