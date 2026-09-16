تفاقمت أزمة ملكة جمال مصر العالمية بصورة غير مسبوقة، بعدما صعّدت إيرينا يسري لهجتها ضد إدارة المسابقة ولجأت إلى القضاء، مؤكدةً تمسُّكها بحقها في تمثيل مصر خلال الموسم الذي حصلت فيه على لقبها، ومحذّرةً من أي محاولة لاستبدالها بمتسابقة أخرى.

ونشرت إيرينا بيانًا عبر حسابها على (إنستغرام) أعلنت فيه أنها الممثلة الرسمية لمصر في مسابقة (Miss Global)، وأن منح هذا الحق لأي متسابقة أخرى يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، مشيرةً إلى احتفاظها بكامل حقوقها القانونية وحقوق الملكية المرتبطة باللقب.

ويأتي هذا التصعيد بعد خلاف سابق أثارته عندما رفضت تسليم التاج للملكة الجديدة، مبررةً موقفها بما وصفته بغياب الشفافية والعدالة داخل المسابقة، مؤكدةً أنها واجهت مشكلات خلال مشاركتها وتعرّضت لهجمات مرتبطة بحسابات شخصية، وأنها فضّلت الصمت عامًا كاملًا قبل كشف تفاصيل ما حدث.

وتقول إيرينا إنها «تلقت رسائل من مشاركات سابقات تحدثن عن تجارب مشابهة، ما عزز قناعتها بطرح الأزمة للرأي العام»، مؤكدة امتلاكها مواد توثّق ما تعرضت له، يمكن استخدامها في حال تطور الخلاف قانونيًا.

في المقابل، أوضحت إدارة (Miss Egypt) أن اللقب الذي حصلت عليه إيرينا هو Miss Global Egypt؛ وهو لقب تأهيلي يتيح لحاملته المشاركة في (Miss Global)، وليس لقب (Miss Egypt) الرسمي، وأن الاحتفاظ به مرتبط باستكمال إجراءات المشاركة الدولية وفق اللوائح المنظمة.

ورغم هذا التوضيح، تتمسك إيرينا بأحقيتها في التمثيل، مؤكدة أن اللقب مُنح لها رسميًا خلال الحفل، وأنها كانت ضمن خمس متسابقات حصلن على ألقاب تؤهلهن للمشاركة الدولية، متهمةً إدارة المسابقة بوضع عراقيل أمام سفرها والمطالبة بمبالغ مالية، في أزمة تتواصل فصولها وسط جدل واسع على مواقع التواصل.



