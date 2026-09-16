استضافت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ممثلةً بكلية الآداب، الإعلامي والصحافي داود الشريان، ضمن برامج وأنشطة وحدة الثقافة والفنون، الهادفة إلى إثراء الحراك الثقافي والإعلامي، وتعزيز التواصل مع التجارب والخبرات الوطنية في مختلف المجالات، وجاءت الاستضافة ضمن لقاء حواري إعلامي ناقش عددًا من التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي، من أبرزها تحولات صناعة الخبر الصحفي في زمن المنصة والخوارزمية، ومستقبل العمل الإعلامي في ظل التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإعلامي في صناعة المستقبل، والانتقال من الاكتفاء بنقل الخبر إلى تفسيره وفهم أبعاده.

وشهد اللقاء حوارًا ثريًا استعرض خلاله الشريان جانبًا من تجربته العريقة في العمل الإعلامي والصحفي، وما راكمته من خبرة في قراءة التحولات التي شهدتها الصناعة الإعلامية ومواكبتها، وأدار الحوار رئيس الوحدة الدكتور عبد العزيز آل سليمان بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد الله المهيدب، في لقاء جمع بين التجربة المهنية والنقاش الأكاديمي، وفتح مساحة للتفاعل المباشر مع الطلبة حول واقع الممارسة الإعلامية وتحولاتها ومستقبلها.

وأكدت عميدة كلية الآداب د. مشاعل العكلي أن استضافة الشخصيات والخبرات الوطنية تمثل أحد المسارات التي تحرص الكلية على تفعيلها؛ لما تتيحه من فرص لمد جسور التواصل بين الطلبة والتجارب المهنية الرائدة، وإثراء معارفهم من خلال الحوار المباشر مع أصحاب الخبرة والممارسة.

وأشارت إلى أن وحدة الثقافة والفنون تؤدي دورًا فاعلًا في هذا الجانب من خلال تصميم وتنفيذ برامج ولقاءات تستقطب شخصيات ذات تجارب متنوعة، بما يعزز حضور الثقافة والإعلام والفنون في البيئة الجامعية، ويفتح للطلبة مساحات للتعلم والحوار واكتشاف آفاق جديدة تتصل بتخصصاتهم واهتماماتهم، مؤكدةً حرص الكلية على مواصلة هذه المبادرات التي تجمع بين المعرفة والتجربة، وتدعم بناء جيل واعٍ بالتحولات التي يشهدها المجال الإعلامي والثقافي.