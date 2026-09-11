أفادت الوكالة الرقمية اليابانية اليوم أن نحو 246 ألف سجل من البيانات الشخصية قد يكون تعرض للتسريب، بعد وصول غير مصرح به إلى شبكة حكومية.

وبحسب وكالة (كيودو) اليابانية، فإن البيانات تشمل أسماء وعناوين لموظفين في الحكومة المركزية، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد إساءة استخدام المعلومات.

وقالت الوكالة اليابانية إنها رصدت الوصول غير القانوني إلى الشبكة في 25 يونيو، وتبين أن الاختراق بدأ في أواخر مايو باستخدام حساب الموظف المسؤول عن أعمال الصيانة والتشغيل، مضيفة أن الحساب المعني جرى تعليق استخدامه، وقدمت الوكالة الرقمية اعتذارها عن الحادثة، وتعهدت بتعزيز إجراءات الأمن السيبراني.