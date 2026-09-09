عطل في نظام الملاحة الجوية البريطاني يربك الرحلات ويؤثر على مطارين مصريين

أعلنت الشركة المصرية للمطارات عن تداعيات العطل الفني المفاجئ الذي أصاب أنظمة معالجة بيانات الرحلات التابعة لخدمات الملاحة الجوية في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الخلل تسبب في إلغاء وتأخير عدد من الرحلات بالمطارات البريطانية، قبل أن تمتد آثاره التشغيلية إلى حركة الطيران في مصر.

وكانت الهيئة الوطنية البريطانية للملاحة الجوية قد أعلنت، (الثلاثاء) رصد مشكلة فنية تسببت في اضطرابات وتأخيرات ملحوظة في مغادرة عدد من الرحلات الجوية، ما أدى إلى حالة من الارتباك في حركة السفر.

ودعت المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم بشكل مباشر مع شركات الطيران المعنية، مؤكدة أنها بدأت التحقيق في العطل فور رصده، وأرسلت فرقاً من المهندسين إلى الموقع للعمل على معالجة المشكلة.

وحول تأثير العطل البريطاني على المطارات المصرية، أكدت الشركة المصرية للمطارات أنها تتابع الموقف بشكل مستمر وبالتنسيق المباشر مع شركات الطيران والجهات المعنية، للتعامل مع أي مستجدات تشغيلية وضمان تقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين.



تأثر رحلات الغردقة وشرم الشيخ

وأوضحت أن تداعيات العطل الفني البريطاني انعكست على حركة بعض الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، نتيجة التأثيرات التشغيلية التراكمية التي خلفها اضطراب نظام معالجة بيانات الرحلات في بريطانيا.

وأدى ذلك إلى حدوث تكدسات مؤقتة للركاب داخل صالات الوصول والمغادرة بالمطارين، في ظل تأخر أو إلغاء بعض الرحلات المرتبطة بالحركة الجوية البريطانية.



إجراءات عاجلة لخدمة الركاب

وفي إطار الاستجابة السريعة للموقف، دفعت إدارتا مطاري الغردقة وشرم الشيخ بفرق عمل مخصصة للتعامل الميداني مع الركاب ومتابعة تداعيات الأزمة.

وشملت الإجراءات تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للمسافرين، إلى جانب إتاحة المعلومات والتحديثات المتعلقة بجداول الرحلات بشكل مستمر، بالتنسيق مع شركات الطيران المعنية.

كما جرى التنسيق بصورة عاجلة مع شركات الطيران لتوفير الإقامة الفندقية للركاب المتضررين من إلغاء رحلاتهم، والعمل على سرعة نقلهم إلى أماكن الإقامة المناسبة لحين انتظام جداول التشغيل وعودة حركة الرحلات إلى طبيعتها.

واتخذت الشركة المصرية للمطارات كذلك حزمة من التدابير التنظيمية داخل صالات المطارين، بهدف الحفاظ على انسيابية حركة الركاب والحد من الازدحام والتعامل الميداني السريع مع أي مستجدات.

بريطانيا تعلن الخلل في نظام معالجة بيانات الرحلات

وكانت الهيئة الوطنية البريطانية للملاحة الجوية أكدت في بداية الأزمة أن المجال الجوي ظل مفتوحاً، وأن حركة المغادرة لم تتوقف بصورة كاملة، لكنها أشارت إلى أن عودة العمليات إلى طبيعتها ستحتاج إلى بعض الوقت.

إصلاح العطل وبدء التعافي التدريجي

وبحسب التحديثات الصادرة عن الهيئة الوطنية البريطانية للملاحة الجوية، تبين أن الخلل كان مرتبطاً بنظام معالجة بيانات الرحلات الجوية.

وعملت الفرق الهندسية بشكل عاجل على إعادة تشغيل النظام واستعادة العمليات التشغيلية، قبل أن تعلن الهيئة لاحقاً نجاحها في تطبيق إصلاح فني وبدء التعافي التدريجي للنظام.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع المطارات وشركات الطيران من أجل إدارة التأخيرات الناجمة عن العطل والتعامل مع الرحلات المتراكمة.

وفي أحدث تحديثاتها، أعلنت الهيئة الوطنية البريطانية للملاحة الجوية معالجة الخلل بالكامل وعودة النظام إلى العمل بصورة طبيعية، معربة عن أسفها واعتذارها للمسافرين عن التأخيرات والاضطرابات التي تسبب فيها العطل.

وأشارت إلى أن مرحلة التعافي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، مؤكدة استمرار العمل بالتنسيق مع شركات الطيران لتصفية الرحلات المؤجلة وإعادة جدول الحركة الجوية إلى مساره الطبيعي.

متابعة مستمرة في المطارات المصرية

من جانبها، أكدت الشركة المصرية للمطارات استمرار المتابعة والتنسيق على مدار الساعة مع شركات الطيران وكافة الجهات المعنية، مع الاستعداد للتعامل الفوري مع أي مستجدات طارئة.

وشددت على أن الإجراءات المتخذة تستهدف ضمان سلامة ورعاية الركاب، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، إلى جانب الحفاظ على انسيابية الحركة داخل مطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال فترة عودة جداول الرحلات إلى انتظامها.