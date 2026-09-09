تجاوز سعر مزيج برنت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، مدعوماً بتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع مشتريات الصين من النفط، مما دفع الخام القياسي العالمي إلى مزيد من الارتفاع. وارتفع سعر الخام المرجعي العالمي بما يصل إلى 2.3% في لندن اليوم، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي دمر خمس ناقلات إيرانية محملة بالنفط، رداً على محاولات استهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية ليلاً.

علاوة المخاطر

قفزت أسعار خام «برنت» بنحو 25% منذ أوائل أغسطس، وسط تضاؤل آمال التوصل إلى حل دائم للنزاع وتصاعد المواجهات الميدانية، لتتجاوز خلال الجلسة حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 24 يوليو الماضي، بحسب «فاينانشال تايمز». وقال محللون في بنك «آي إن جي» في مذكرة: «تعزز التطورات الأخيرة الرأي القائل بأننا لا نزال بعيدين عن استئناف محادثةات السلام، ولذلك فمن المرجح أن تواصل السوق احتساب علاوة مخاطر كبيرة في الأسعار». وتترقب الأسواق صدور تقرير مخزونات الخام في الولايات المتحدة من معهد البترول في وقت لاحق، والذي تأجل عن موعده المعتاد، نتيجة عطلة (الإثنين) بمناسبة «عيد العمال».