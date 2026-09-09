أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة غير المبررة على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مجددةً تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية.

وأكدت المملكة أن الاعتداءات الإيرانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.