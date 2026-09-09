كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر ثقة الأعمال في السعودية خلال شهر أغسطس 2026م بلغ 56.7 نقطة، محققاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وأوضحت الهيئة في التقرير الشهري الصادر اليوم الأربعاء أن المؤشر يعكس تفاؤلاً سائداً في قطاع الأعمال، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي، ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات.

قطاع الصناعة

وسجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة خلال شهر أغسطس 2026 مستوى متفائلاً بلغ 55.8 نقطة، محققاً ارتفاعاً بمقدار 1.04 نقطة مقارنة بشهر يوليو، الذي سجل فيه 54.7 نقطة. ويُعزى هذا المستوى إلى تزايد الثقة في المنشآت الصناعية، خاصة في جانب توقعات الأداء العام والتوظيف.

فيما سجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات 56.1 نقطة، بارتفاع قدره 0.9 نقطة مقارنة بشهر يوليو 2026، الذي سجل 55.3 نقطة. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة مستوى تفاؤل المنشآت، لا سيما فيما يتعلق بالأداء العام والإنفاق الاستثماري الثابت.

قطاع التشييد

وسجل قطاع التشييد خلال شهر أغسطس الماضي مستوى متفائلاً في مؤشر ثقة الأعمال بلغ 57.3 نقطة، ما يعكس استمرار حالة التفاؤل لدى منشآت القطاع، رغم تراجعه المحدود بمقدار 0.4 نقطة عن شهر يوليو، الذي سجل فيه 57.7 نقطة، حيث يعود هذا الانخفاض إلى تراجع في مستويات الثقة المرتبطة بتكاليف المدخلات خلال الشهر الجاري والمتوقعة للشهر القادم.

ومؤشر ثقة الأعمال (BCI) هو مؤشر اقتصادي يعكس مستوى تفاؤل المنشآت تجاه أوضاع الأعمال الراهنة وتوقعاتها المستقبلية اعتماداً على بيانات مسح ثقة الأعمال الذي ينفذ على عينة من المنشآت التي تعمل ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).

ويحتسب المؤشر ضمن نطاق يتراوح بين 0 و100 نقطة، ويعد مستوى 50 الحد المحايد، وتشير القيم الأعلى من 50 إلى حالة من التفاؤل وارتفاع مستوى الثقة في الأعمال، وفي المقابل تعكس القيم الأدنى من 50 حالة من التشاؤم وانخفاض مستوى الثقة في الأعمال.