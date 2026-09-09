كشفت نتائج دراسة دولية واسعة النطاق عن ارتباط الاستخدام المكثف لأدوات الذكاء الاصطناعي في أداء المهام المدرسية بانخفاض التحصيل الدراسي لدى الطلاب، في وقت أصبحت فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي جزءاً متزايداً من العملية التعليمية حول العالم.

وأظهرت نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب PISA 2025، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن الطلاب الذين لا يستخدمون روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مهام مدرسية محددة يسجلون، في معظم الدول والاقتصادات المشاركة، نتائج أعلى من أقرانهم الذين يستخدمونها.

وشملت الدراسة أكثر من 760 ألف طالب وطالبة في سن 15 عاماً من 91 دولة واقتصاداً، يمثلون نحو 33 مليون طالب حول العالم، وقيّمت أداءهم في العلوم والرياضيات والقراءة.

46% يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً

وبحسب النتائج، يستخدم 46% من الطلاب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي مرة واحدة أسبوعياً على الأقل للمساعدة في التعلم، فيما أفاد نحو طالب من كل خمسة باستخدام هذه الأدوات بصورة شبه يومية في الأعمال المدرسية.

وشملت الاستخدامات التي رصدتها الدراسة تلخيص النصوص المطلوبة للقراءة، وإجراء أبحاث أولية حول موضوعات جديدة، وإعداد مسودات للواجبات الكتابية، إضافة إلى استخدامها بصورة عامة للمساعدة على التعلم.

الاستخدام المعتدل يختلف عن الإفراط

لكن الدراسة حذرت من تفسير النتائج على أنها دليل على أن الذكاء الاصطناعي يؤدي بالضرورة إلى تراجع المستوى الدراسي، إذ وصفت العلاقة بين استخدام هذه الأدوات والأداء الأكاديمي بأنها معقدة.

وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً بصورة عامة «للمساعدة على التعلم» حققوا أداءً في العلوم قريباً من الطلاب الذين لا يستخدمونه، بعد أخذ الخلفية الاجتماعية والاقتصادية في الاعتبار. كما سجل الطلاب الذين تعلموا في مدارسهم كيفية تقييم جودة المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي نتائج أفضل قليلاً عند استخدامه بصورة متكررة للتعلم.

«أداة للتفكير لا بديلاً عنه»

وقال مدير التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمشرف على برنامج PISA أندرياس شلايخر إن الطلاب الأعلى أداءً يميلون إلى استخدام أقل للذكاء الاصطناعي، محذراً من الاعتماد على الإجابات الجاهزة بدلاً من ممارسة التفكير والتحليل بأنفسهم.

وأشار التقرير إلى أن التقنية يمكن أن تدعم التعلم عندما تستخدم بصورة هادفة ومعتدلة، في حين قد يؤدي الاستخدام المفرط أو غير الموجّه إلى تشتيت الانتباه وتقليل التفاعل العميق مع المواد التعليمية.

أدنى مستويات تاريخية

وتأتي النتائج في وقت سجل فيه متوسط أداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدنى مستوياته منذ بدء اختبارات PISA في العلوم والقراءة والرياضيات، مع تراجع ملحوظ في مهارات القراءة المرتبطة بالتفكير النقدي وتقييم المعلومات والربط بين المصادر المختلفة.