يزداد جفاف جلد الكعب مع الطقس الجاف والوقوف الطويل. ومن أبرز العادات:

تجنب الماء شديد السخونة

ارتداء أحذية مناسبة

ترطيب القدم يومياً

تجفيف القدمين بلطف