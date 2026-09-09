يزداد جفاف جلد الكعب مع الطقس الجاف والوقوف الطويل. ومن أبرز العادات:
تجنب الماء شديد السخونة
ارتداء أحذية مناسبة
ترطيب القدم يومياً
تجفيف القدمين بلطف
يزداد جفاف جلد الكعب مع الطقس الجاف والوقوف الطويل. ومن أبرز العادات:
تجنب الماء شديد السخونة
ارتداء أحذية مناسبة
ترطيب القدم يومياً
تجفيف القدمين بلطف
The dryness of the heel skin increases with dry weather and prolonged standing. Some of the main habits include:
Avoiding very hot water
Wearing appropriate shoes
Moisturizing the feet daily
Gently drying the feet