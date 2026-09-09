لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية قرب مطار لونغ ليلانغ للإقلاع والهبوط القصير بولاية ساراواك شرقي ماليزيا.

وأعلنت السلطات الماليزية أن الضحايا هم قائد المروحية وأربعة من العاملين في وزارة الصحة، بينهم طبيب ومساعد طبي وممرضتان، وكانوا جميعاً في مهمة رسمية لتقديم الخدمات الصحية إلى سكان المناطق النائية.

تحطم قرب نهاية المدرج

ووقع الحادث نحو الساعة 3:40 من عصر أمس (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي، بالقرب من نهاية مدرج مطار لونغ ليلانغ، فيما كانت المروحية من طراز BO-105 قد أقلعت من مدينة ميري ضمن رحلة لخدمة الطبيب الطائر.

وقالت هيئة الطيران المدني الماليزية إنها تلقت بلاغاً عن الحادث عند الساعة 3:58 مساء، موضحة أن مكتب التحقيق في حوادث الطيران التابع لوزارة النقل سيتولى التحقيق لتحديد أسباب تحطم المروحية.

مهمة طبية للمناطق النائية

وتستخدم خدمة «الطبيب الطائر» المروحيات لإيصال الفرق الطبية والرعاية الصحية إلى التجمعات السكانية النائية في ساراواك، التي يصعب الوصول إلى بعضها براً.

وكانت عمليات الوصول إلى موقع الحادث قد واجهت صعوبات في الساعات الأولى بسبب الضباب الدخاني وبعد المنطقة، قبل أن تؤكد السلطات لاحقاً وفاة جميع من كانوا على متن المروحية.