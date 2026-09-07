تحولت مشادة داخل أحد المنازل في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية إلى واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب يعاني من اضطراب نفسي على طعن شقيقه بسكين، قبل أن يصيب والده أثناء محاولته التدخل لإنقاذ نجله.

وبحسب التحريات الأولية، بدأت الواقعة بمشادة بين أفراد الأسرة، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ، إذ استولى المتهم على سكين من المطبخ واعتدى على شقيقه (26 عاماً)، بطعنة في الصدر، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.

ولم تتوقف الواقعة عند ذلك، إذ حاول الأب (58 عاماً)، التدخل لفض الشجار وإنقاذ نجله، إلا أن المتهم وجه إليه طعنة أخرى أصابته في البطن، ليُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، قبل إحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها، ووجهت إليه اتهامات بالقتل والشروع في القتل.

وأفادت روايات متداولة بين الأهالي بأن الشاب القتيل كان يستعد لإتمام زفافه خلال الفترة القادمة، بعدما انتهت أسرته من تجهيز مسكن الزوجية، إلا أن الواقعة بددت تلك الاستعدادات وحولت فرحة الأسرة المنتظرة إلى مأتم.