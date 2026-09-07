وضع نيوم حداً لسلسلة الهلال التاريخية في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أسقطه بثنائية نظيفة، ليوقف قطار «الزعيم» الذي ظل 47 مباراة متتالية دون خسارة في المسابقة، في واحدة من أطول سلاسل اللا هزيمة في تاريخ دوري المحترفين.



ودخل الهلال مواجهة نيوم وهو يحمل ثاني أطول سلسلة دون خسارة في تاريخ المسابقة، بعدما جمع خلال مبارياته الـ47 السابقة 35 انتصاراً و12 تعادلاً، منذ خسارته أمام النصر بنتيجة 1-3 في 4 أبريل 2025.



وكان الهلال قد تجاوز رقمه السابق البالغ 46 مباراة متتالية دون خسارة، وأصبح على بُعد أربع مباريات فقط من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الأهلي، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم خلال 51 مباراة متتالية بين 2014 و2016.



إلا أن نيوم أوقف المطاردة الهلالية للرقم الأهلاوي، بعدما باغت أصحاب الأرض في الشوط الأول، إذ افتتح التسجيل إثر كرة حوّلها المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بالخطأ داخل مرماه، قبل أن يضيف أمادو كونيه الهدف الثاني، ليضع الهلال أمام مهمة صعبة للعودة إلى المباراة.



وبهذه النتيجة، تتوقف سلسلة الهلال عند 47 مباراة دون هزيمة، بعدما كان قريباً من الوصول إلى الرقم التاريخي للأهلي، فيما سجل نيوم اسمه باعتباره الفريق الذي أنهى واحدة من أقوى سلاسل الهلال في دوري المحترفين.