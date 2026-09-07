حسم الملك تشارلز -وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» ووسائل إعلام بريطانية- وضع ابنه الأصغر الأمير هاري وزوجته ميغان داخل العائلة المالكة، مؤكداً استمرار تصنيفهما ضمن أفراد العائلة غير المكلفين بمهام ملكية رسمية.

وأفادت التقارير، اليوم (الإثنين)، بأن الملك أذِن بتوجيه رسالة إلى كبار المسؤولين البريطانيين لتأكيد هذا الوضع، موضحة أن هاري وميغان سيعاملان -من حيث أنشطتهما التجارية والخيرية- على نحو مماثل للمواطنين العاديين.

وجاء في الرسالة، بحسب ما أوردته التقارير: «باختصار، فإن وضعهما يشبه وضع المواطنين العاديين الذين لديهم مصالح تجارية وخيرية».

ويأتي ذلك بعد عودة الأمير هاري مع عائلته إلى بريطانيا أواخر الشهر الماضي، بعد ستّ سنوات من تخليه وزوجته عن المهام الملكية الرسمية وانتقالهما إلى الولايات المتحدة.

وكان الزوجان قد أعلنا في 2020 انسحابهما من الحياة الملكية الرسمية، سعياً إلى بناء مسار مهني مستقل، قبل أن يواصلا الظهور في دائرة الاهتمام الإعلامي، في ظل الخلافات التي أثيرت خلال السنوات الماضية بشأن علاقتهما بالعائلة المالكة ووسائل الإعلام البريطانية وقضايا الحماية الأمنية.