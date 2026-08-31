دعوى قضائية تهز «غروك».. اتهام xAI بالتدرب على مواد استغلال الأطفال

تواجه شركة xAI، المملوكة لإيلون ماسك، دعوى قضائية جديدة تتهم روبوت الذكاء الاصطناعي «غروك» باستخدام مواد استغلال جنسي للأطفال في تدريب نماذجه، في أحدث تصعيد للجدل المتعلق بقدرات المنصة على إنتاج محتوى جنسي مزيف.

وأقامت امرأة تُعرف في أوراق القضية باسم «جين دو» دعوى جماعية أمام محكمة أمريكية، قالت فيها إن صورًا مرتبطة باستغلالها جنسيًا عندما كانت طفلة استُخدمت ضمن البيانات التي دُرّب عليها «غروك»، ما أدى، بحسب الدعوى، إلى إمكانية إنتاج مواد مسيئة جديدة تصورها هي وضحايا آخرين.



وتقول المدعية، التي سبق أن تعرضت للاستغلال وهي طفلة وتخضع لبرنامج مراقبة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن صور الاعتداء عليها ظلت متداولة على الإنترنت لسنوات، قبل أن تظهر لاحقًا مواد مولدة بالذكاء الاصطناعي تصورها من جديد.

وتتهم الدعوى xAI بتصميم «غروك» بطريقة سمحت له بالاستجابة لطلبات المستخدمين المتعلقة بالمحتوى الجنسي، معتبرة أن الشركة لم تتعامل بالقدر الكافي مع مخاطر وصول مواد استغلال الأطفال إلى نماذجها أو استخدامها في تدريبها.

وبحسب الدعوى، فإن سياسة xAI المتعلقة بالمحتوى المنشور على منصة «إكس» والمحتوى الذي ينتجه «غروك» تثير مخاوف بشأن إمكانية استخدام هذه المواد في تطوير النماذج. وتقول المدعية إن المشكلة لا تنتهي بمجرد حذف صورة أو مقطع، إذا كانت المادة قد دخلت بالفعل في بيانات التدريب، لأن النموذج قد يحتفظ بآثارها ويعيد إنتاج مخرجات مسيئة في المستقبل.

وتطالب الدعوى بتعويضات للضحايا، إلى جانب إلزام xAI بإزالة مواد استغلال الأطفال التي يُزعم أن «غروك» أنتجها، ومنع استخدامها في تدريب النماذج مستقبلًا.

وقالت المحامية مارغريت إي. مابي، التي تمثل المدعية، إن قوانين حماية الأطفال الفيدرالية لا تستثني الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن حيازة مواد استغلال الأطفال أو إنتاجها أو توزيعها يظل جريمة بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة.

وتأتي القضية في وقت تواجه فيه xAI سلسلة من الدعاوى والانتقادات بشأن «غروك»، بعد اتهامات باستخدامه في إنشاء صور جنسية مزيفة لأشخاص حقيقيين، بينهم قاصرون، وسط مخاوف متزايدة من إساءة استخدام أدوات توليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي.

وتكتسب الدعوى الجديدة أهمية خاصة لأنها لا تركز فقط على قدرة «غروك» على إنتاج محتوى مسيء، وإنما تطرح اتهامًا أكثر خطورة يتعلق بمصدر البيانات التي دُرب عليها النموذج، وما إذا كانت مواد استغلال أطفال حقيقية قد أصبحت جزءًا من عملية تطويره.