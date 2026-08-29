أم تنهي حياة طفلها نكاية في والده.. وتعترف: «كان الأمر يستحق»

في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي هزت الرأي العام الأمريكي وتجردت فيها الإنسانية من أدنى معاني الأمومة، أقدمت الأم مادلين فيرونيك دالي (36 عاماً) على كتابة النهاية المأساوية لحياة طفلها الرضيع باسيل ستونر (11 شهراً) بدم بارد، لمنع والده من الحصول على حق الحضانة.

القصة التي تفاعلت معها وسائل الإعلام الأمريكية بذهول، كشفت تحول نزاع قضائي بين الأبوين حول حقوق الرؤية والتنقل إلى مطاردة أمنية ممتدة عبر عدة ولايات، انتهت بجريمة صادمة داخل كرفان مسكون في أعماق ولاية نيو مكسيكو.

وبدأت الدراما الإجرامية عندما امتنعت الأم عن الحضور لجلسات المحكمة الصادرة في ولاية وايومنغ، ليقرر القاضي منح الأب جيك ستونر الحضانة الطارئة ورعاية الطفل. وحينها، حزمت الأم أمتعتها وخطفت الرضيع لتبدأ رحلة التواري عن الأنظار:

سقوط القناع: ظلت المتهمة تتنقل بين كرفانات ومواقع نائية لأسابيع حتى قررت التقدم لطلب عمل بمدينة «سيلفر سيتي».

الفحص الجنائي: أثناء فحص خلفيتها الوظيفية (Background Check) من قبل صاحب العمل، أظهر السيستم وجود أمر أجنبي ونشرة توقيف صادرة بحقها بتهمة اختطاف طفل، وجرى إبلاغ السلطات فوراً.

تحركت قوات الشرطة والمحققون لمحاصرة المتهمة عند رصدها قرب متنزه للمقطورات:

الاقتحام والجدار المغلق: ركضت الأم وهي تحمل الرضيع وحبست نفسها داخل كرفان متوقف.

صوت طلق ناري: أثناء استصدار إذن المداهمة الرسمية وتأمين المحيط، انطلق صوت إطلاق نار من الداخل.

المشهد المروع: اقتحم الضباط المكان ليتفاجأوا بالطفل مصاباً بطلق ناري مباشر في الوجه بوساطة مسدس عيار 9 ملم، بينما كانت الأم تحاول تصويب السلاح نحو رأسها للانتحار قبل أن يتم تجريدها منه والسيطرة عليها.

وخلال تحقيقات الشرطة والمثول أمام القضاء، أبدت الأم قسوة غير مسبوقة في برودها النفسي، مشيرة إلى أن دافعها الرئيسي لم يكن حماية الطفل، بل تدمير حياة والد الطفل إلى الأبد: «جيك لن يحصل على باسيل.. حتى لو كانت باقي حياتي بلا قيمة، سأفعلها مجدداً فقط للتأكد من أن عائلته لن تلمسه، والأمر كان يستحق».

وأقرت المتهمة بالذنب رسمياً في تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى لتفادي المحاكمة الجنائية المفتوحة، لتواجه عقوبة السجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط إلا بعد قضائها 30 عاماً على الأقل خلف الأسوار.