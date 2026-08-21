لم تقتصر إنجازات النجوم العالميين على حصد الألقاب والبطولات داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت نجاحاتهم لتشهد قصص حب استثنائية جمعتهم بنساء عربيات استطعن خطف قلوبهم وبناء أسر نالت اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وتصدر النجم البرازيلي وأسطورة ريال مدريد روبرتو كارلوس المشهد أخيرا، بعد إعلان ارتباطه بسيدة الأعمال المغربية ووكيلة اللاعبين سهيلة الطاهري، حيث بدأت العلاقة بينهما من بوابة إدارة المشاريع الرياضية قبل أن تتحول الشراكة العملية إلى قصة زواج أثارت تفاعلاً واسعاً.

وتضم القائمة العديد من الثنائيات الشهيرة التي أثبتت نجاح هذا الامتزاج الثقافي:

عثمان ديمبيلي وريما إيدبوش: دخل النجم الفرنسي القفص الذهبي مع المغربية ريما عام 2021، وشهدت مسيرته بعدها تحولات جذرية، تحول خلالها إلى نجم بارز مع باريس سان جيرمان وصولاً لتتويجه بالكرة الذهبية.

سيسك فابريغاس ودانييلا سمعان: يُعد ثنائي النجم الإسباني السابق وعارضة الأزياء اللبنانية دانييلا من أشهر قصص الحب الرياضية، حيث توجا علاقتهما بالزواج في لندن عام 2018 ولهما ثلاثة أبناء.

روبن فان بيرسي وبشرى البالي: ارتبط المهاجم الهولندي بالمغربية بشرى منذ عام 2004، وأثمر زواجهما عن ابنهما «شاكيل»، الذي بات محط أنظار الاتحاد المغربي لكرة القدم لتمثيل «أسود الأطلس».

إيريك أبيدال وحياة الكبير: رافقت الجزائرية حياة الكبير نجم برشلونة السابق في أصعب محطات حياته الصحية والكروية منذ زواجهما عام 2007.

وتأتي هذه الزيجات لتجسد حالة التداخل الثقافي الواسعة في المجتمعات الأوروبية، حيث تحولت التآلفات المهنية والاجتماعية إلى قصص استقرار عائلي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كواليس حياة أساطير اللعبة.