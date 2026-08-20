ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا بقوة 7.7 درجة إلى 72 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين نحو 900 شخص، وفقاً لأحدث بيانات الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث.

وأفادت الوكالة بأن الزلزال أسفر عن تضرر نحو 29 ألف منزل، من بينها 11699 منزلاً تعرضت لأضرار جسيمة، و6542 منزلاً لأضرار متوسطة، 10760 منزلاً لأضرار طفيفة.

كما تضررت 804 منشآت تعليمية و237 منشأة صحية، إلى جانب 116 مبنى حكومياً، فيما لحقت أضرار بـ45 قطاعاً من الطرق و16 جسراً.

وتتواصل في المناطق المتضررة عمليات البحث والإنقاذ وإجلاء السكان، بالتزامن مع جهود السُلطات لإيصال المساعدات الإنسانية وإصلاح الطرق وإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات والبنية الأساسية الحيوية.

ووفقاً لبيانات الوكالة، نزح 82691 شخصاً من منازلهم، فيما تأثرت أكثر من 18 ألف أسرة جراء الكارثة الطبيعية.