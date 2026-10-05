تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم (الإثنين)، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، فيما حدّت بيانات سوق العمل الأمريكية الأضعف من المتوقع من خسائر المعدن النفيس، بعدما قلصت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4131.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4159.30 دولار للأوقية.

وجاء الضغط على الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.6%، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية عادة إلى زيادة تكلفة المعدن النفيس بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

الفضة ترتفع 0.9%

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 60.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى 1706.18 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 1165.40 دولار للأوقية.