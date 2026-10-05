عُقد الاجتماع السادس لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء من الدول الأعضاء.

وأشار رئيس وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، في كلمته الافتتاحية، إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تواجه العديد من التحديات في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات الاقتصادية لمواجهة تلك التحديات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وشدد الخريّف على أهمية مواصلة اللجنة دورها في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق الدولي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، إلى جانب الدور المحوري للصندوق في دعم الدول الأعضاء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.

واستعرض المشاركون أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وبحثوا دور الصندوق في دعم الدول الأعضاء وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

وتناول الاجتماع مسودة البيان الختامي للجنة، وأبرز القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية الدولية، وذلك في إطار التحضيرات للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للعام 2026م، والمقرر عقدها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.