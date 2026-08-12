في واقعة صادمة، عثرت الشرطة البوليفية على كمية من المخدرات داخل حافلة كانت مخصصة لنقل فريق ساو باولو البرازيلي، قبل المباراة المرتقبة أمام بوليفار، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كوبا سود أمريكانا.

86.5 كيلوغرام من الماريجوانا

وبحسب شبكة «CNN» البرازيلية، عثرت الشرطة البوليفية على 86.5 كيلوغرام من الماريجوانا داخل الحافلة المخصصة لتنقلات فريق ساو باولو في منطقة كوتشابامبا، كما صادرت الحافلة، فيما وفرت شركة النقل حافلة أخرى للفريق البرازيلي.

لا علاقة لساو باولو بالواقعة

ولم تترتب على الواقعة أي عواقب بالنسبة إلى اللاعبين والجهاز الفني، فيما قال ممثلون عن ساو باولو إن النادي لا علاقة له بالواقعة، وإنه لم تحدث أي مشكلة خلال ترتيبات نقل الفريق.

شركة النقل: المسؤولية تقع على السائقين

وأصدرت شركة النقل المسؤولة عن الحافلة بياناً قالت فيه: «في ضوء الواقعة التي حدثت يوم 9 أغسطس 2026، نوضح أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السائقين، ولا تتحمل الشركة أو فريق ساو باولو أي مسؤولية على الإطلاق عن الواقعة».