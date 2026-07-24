في خطوة حاسمة حسمت الجدل المثار بين صناع المحتوى حول العالم، أصدرت منصة «يوتيوب» توضيحات جديدة ومباشرة لسياسات تحقيق الدخل، كاشفة المعايير القاسية التي قد تؤدي إلى إيقاف الأرباح عن القنوات التي تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي.

المنصة أكدت أن استخدام التقنية ليس مجرماً في حدِّ ذاته، لكن تحول الذكاء الاصطناعي من «أداة مساعدة» إلى «بديل كامل للإبداع البشري» سينهي أهلية الفيديو للربح فوراً، لتحاصره تحت بند جديد يُسمى «المحتوى غير الأصيل».

وأوضحت التحديثات أن عمليات المراجعة لن تقتصر على فيديو واحد، بل ستشمل القناة ككل (الفيديوهات الأكثر مشاهدة، والأحدث، والعناوين). وحددت يوتيوب 3 أنماط خاسرة ستفقد الإعلانات رسمياً:

المحتوى النمطي المتكرر: الفيديوهات التي تعتمد على قوالب جاهزة، أو نصوص متطابقة ينتجها الذكاء الاصطناعي دون إضافة رأي، أو تحليل، أو تجربة حقيقية من صاحب القناة.

المحتوى القائم على الصدمة والإثارة: المقاطع التي تستخدم صوراً مضللة أو قصصاً متشابهة تفتقر للسياق والمضمون فقط لجلب المشاهدات.

المذيعون الوهميون في الملفات الحساسة: استخدام شخصيات مولدة بالذكاء الاصطناعي والادعاء بأنهم «خبراء» في مجالات خطيرة مثل (الصحة، والقانون، والمال، والسياسة).

هل الإفصاح عن الذكاء الاصطناعي يحميك؟

كشفت المنصة مفاجأةً تمثلت في أن «الإفصاح» عن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يضمن لك بقاء الإعلانات، كما أنه لا يحرمك منها تلقائياً، فالمعيار الوحيد هو وجود «بصمة بشرية وقيمة مضافة».

لكن في المقابل، حذّرت «يوتيوب» من أن إخفاء وتجاهل الإفصاح عند تناول قضايا حساسة كالانتخابات، والكوارث، والأزمات الصحية، سيؤدي إلى عقوبات صارمة فورية ضد القناة لتضليل الجمهور.

ولضمان استمرار العائدات الإعلانية، وجهت يوتيوب النصائح التالية لصناع المحتوى:

اجعل الذكاء الاصطناعي خادمك لا بديلك: استخدمه في المسودات، أو الأفكار، أو الصور المصغرة، لكن اترك البحث، والتعليق، واللمسة الأخيرة لشخصيتك.

راجع مقاطعك الأكثر مشاهدة: قم بحذف أو تعديل أي فيديو قديم ينتمي لفئة المحتوى الآلي المتكرر.

ابتعد عن العناوين المضللة: احرص على تقديم إجابات وتحليلات فريدة لا يمكن لبرنامج آلي توليدها بسهولة.