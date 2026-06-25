لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة للاتصال أو الترفيه، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، حتى بات غيابه لساعات قليلة كفيلاً بإثارة القلق لدى كثيرين. وبينما يزداد اعتماد البشر على الشبكة في العمل والتعليم والتواصل والتسوق، يبرز سؤال افتراضي يثير الفضول والمخاوف معاً: ماذا لو استيقظ العالم ذات صباح ليجد أن الإنترنت اختفى تماماً؟

هذا السؤال يكشف حجم التحول الذي طرأ على حياة الإنسان خلال العقود الأخيرة. فقبل سنوات ليست بعيدة، كانت العلاقات الاجتماعية أكثر دفئاً، وكانت المجالس العائلية تعج بالأحاديث والقصص، فيما كانت اللقاءات المباشرة هي الوسيلة الأساسية للتواصل. ويرى كثيرون، أن اختفاء الإنترنت قد يعيد جزءاً من تلك الروح المفقودة، ويمنح الناس فرصة للعودة إلى الحياة الواقعية بعيداً عن الشاشات والإشعارات المتلاحقة.

في المقابل، تبدو الصورة أكثر تعقيداً في عالم يعتمد على الاتصال الرقمي في كل شيء تقريباً. فالمعاملات المالية، والخدمات الحكومية، والقطاع الصحي، وسلاسل الإمداد، والتعليم، وحتى العلاقات الإنسانية، أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالشبكة. لذلك فإن انقطاع الإنترنت لا يعني فقط غياب وسائل التواصل الاجتماعي، بل قد يؤدي إلى تعطّل قطاعات كاملة وإرباك الحياة اليومية على نطاق واسع.

المفارقة، أن كثيرين يشتكون اليوم من هيمنة التكنولوجيا على حياتهم، لكنهم في الوقت ذاته يجدون صعوبة في تخيل يوم واحد من دونها. وبين الحنين إلى زمن أبسط والخوف من شلل الحياة الحديثة، تكشف هذه الفرضية حقيقة مهمة: نحن نعيش في عصر أصبح فيه الإنترنت جزءاً من هويتنا اليومية، لا مجرد أداة نستخدمها عند الحاجة.

وربما لا تكمن أهمية السؤال في معرفة ما سيحدث لو اختفى الإنترنت، بل في اكتشاف مدى اعتمادنا عليه، ومدى قدرتنا على استعادة التوازن بين العالم الرقمي والحياة الحقيقية، التي ما زالت تنتظرنا خارج الشاشات.