كشفت دراسة علمية جديدة أن البالغين من الأجيال الحديثة قد يمرون بعملية شيخوخة بيولوجية أسرع مقارنة بالأجيال السابقة، وهو ما قد يساهم في تفسير الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بالسرطان بين الفئات العمرية الأصغر.

وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه المؤشرات على ارتفاع معدلات الإصابة بعدد من أنواع السرطان لدى الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً، بما في ذلك سرطان الثدي والأمعاء والبنكرياس، وهي أمراض ارتبطت تاريخياً بالفئات الأكبر سناً.

ما المقصود بالعمر البيولوجي؟

اعتمدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Medicine على مفهوم العمر البيولوجي بدلاً من العمر الزمني، فبينما يقيس العمر الزمني عدد السنوات التي عاشها الإنسان، يعكس العمر البيولوجي الحالة الفعلية للجسم ومدى تقدمه في الشيخوخة اعتماداً على عوامل مثل: نمط الحياة، التغذية، جودة النوم، النشاط البدني، التوتر، الالتهابات، الصحة الأيضية.

تحليل 164 ألف شخص يكشف نمطاً مقلقاً

وحلّل الباحثون بحسب صحيفة ديلي ميل، عينات دم وبيانات صحية لنحو 164 ألف شخص في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المولودين بين 1965 و1974 أظهروا علامات شيخوخة خلوية أسرع مقارنة بمن وُلدوا قبلهم بنحو عقدين.

ورصد الباحثون مؤشرات تُعرف باسم «التآكل البيولوجي»، وتشمل: تلف الحمض النووي (DNA)، الالتهابات المزمنة، التغيرات المرتبطة بالإجهاد البيئي، التأثيرات التراكمية للعادات غير الصحية والتلوث.

كما كشفت النتائج أن الأشخاص الموجودين الآن في الخمسينيات من العمر كانوا يتقدمون بيولوجياً في السن خلال شبابهم بنسبة أسرع بلغت 23% مقارنة بمن هم اليوم في السبعينيات.

هل الشيخوخة الأسرع تسبب السرطان؟

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين كان عمرهم البيولوجي أكبر من عمرهم الحقيقي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان قبل سن 55 عاماً.

وقالت الباحثة يين كاو من كلية الطب بجامعة واشنطن، وهو أحد مؤلفي الدراسة، إن الشيخوخة البيولوجية لا تتعلق بعدد أعياد الميلاد، بل تعكس حجم التغيرات والتلف الذي يحدث داخل الجسم على المستوى الخلوي والجزيئي، بما يشمل الالتهابات المزمنة وضعف المناعة وتراكم الأضرار داخل الخلايا.

وأضافت أن النتائج تشير إلى أن بعض الشباب قد يختبرون هذه التغيرات في وقت أبكر من المتوقع، وهو ما قد يرتبط بزيادة معدلات السرطان بين الأجيال الحديثة.

العلماء يحذّرون

ورغم أهمية النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة رصدية ولا تثبت أن الشيخوخة البيولوجية السريعة تسبب السرطان بشكل مباشر، مؤكدين الحاجة إلى دراسات أوسع ومتابعة طويلة المدى لفهم العوامل التي تقف وراء هذا الارتباط.

من جانبه، قال المحاضر في علم المناعة الأيضية للسرطان في معهد بارتس للسرطان الدكتورجون ريتشز، إن الدراسة تقدم مؤشراً مهماً لفهم سبب تشخيص مزيد من حالات السرطان لدى الشباب، لكنها لا تعني أن العلاقة أصبحت محسومة علمياً.

وأشار إلى أن النتائج تعزز فكرة أن البيئة ونمط الحياة والصحة العامة قد تترك آثاراً طويلة المدى على العمليات البيولوجية داخل الجسم، ما قد يفتح الباب مستقبلاً أمام استراتيجيات أفضل للوقاية والكشف المبكر.