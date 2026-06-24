كوريا الجنوبية تحتجز جنديًا من الشمال بعد عبوره الحدود

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية احتجاز جندي من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود شديدة التحصين بين البلدين، في واقعة تُرجّح التقديرات الأولية أنها محاولة انشقاق جديدة من الدولة المعزولة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في سول أن الجيش تمكن من تأمين الجندي الكوري الشمالي، مساء الثلاثاء، في المنطقة الوسطى من خط الجبهة، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقات لتحديد ملابسات العبور وظروف الواقعة.

وتُعد حالات العبور المباشر عبر الحدود البرية بين الكوريتين نادرة للغاية، نظرًا للطبيعة الأمنية المعقدة للمنطقة الفاصلة، التي تضم غابات كثيفة وحقول ألغام، إلى جانب الانتشار العسكري المكثف من الجانبين.

وعلى مدار العقود الماضية، فرّ عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين إلى الجنوب منذ انقسام شبه الجزيرة الكورية بعد الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.



وفي أغلب الحالات، لا يتم الهروب عبر الحدود المباشرة، بل يسلك الفارّون طريقًا أطول يبدأ بالعبور إلى الصين، ثم الانتقال إلى دولة ثالثة مثل تايلند قبل الوصول إلى كوريا الجنوبية.

ووفق بيانات وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، تجاوز عدد المنشقين الذين تمكنوا من الوصول إلى الجنوب 34 ألف شخص حتى الآن.

كما أظهرت البيانات أن 236 كوريًا شماليًا وصلوا إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2024، وكانت النساء يشكلن 88% من إجمالي الوافدين.

وتتعامل السلطات في سول عادة مع المنشقين عبر إخضاعهم لإجراءات فحص واستجواب أمني قبل إدماجهم داخل المجتمع.

في المقابل، تواصل بيونغ يانغ اتخاذ موقف متشدد تجاه الفارين، إذ تصف المواطنين الذين يغادرون البلاد بعبارات هجومية وتعتبرهم خارجين على الدولة.