كشفت مصادر أمريكية أن وزير الحرب بيت هيجسيث أجبر أعلى قائد عسكري للقوات البرية الأمريكية في أوروبا، على التقاعد مبكراً من الخدمة العسكرية، ليصبح أحدث ضحايا حملة التطهير التي يشنها ضد كبار الضباط في القوات المسلحة.



وبحسب ما أوردته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، فإن الجنرال سي دي دوناهيو، وهو ضابط مخضرم في القوات الخاصة ويحظى باحترام واسع، ولعب دوراً محورياً في جهود الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، سيعلن تقاعده، اليوم الأربعاء.



ويجىء إجبار دوناهيو على الاستقالة بعد شهرين فقط من إقالة هيجسيث للجنرال راندي جورج من منصب رئيس أركان الجيش، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين الضباط في مختلف أنحاء الجيش الأمريكي.



وتزامن توقيت إقالة دوناهيو مع استعداد «البنتاغون» لخفض مستوى القيادة في أوروبا، وفي ظل تصعيد الرئيس دونالد ترمب للضغط على أوروبا لتحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها والحرب في أوكرانيا.



وأصبح دوناهيو، الجنرال ذو الأربع نجوم الذي خدم في العراق وسورية ومناطق قتال أخرى، آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان بعد أن أمر الرئيس السابق جو بايدن بسحب القوات عام 2021.



ولم يتضح سبب إقالة هيجسيث لدوناهيو، لكن وزير الحرب كان من أشد المنتقدين لطريقة تعامل إدارة بايدن مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، وأمر بفتح تحقيق في ملابساته.



ويتوقع أن تحدث هذه الإقالة صدمة أخرى في أوساط الجيش الأمريكي، إذ أكد ضباط سابقون أن هيجسيث خلق مناخاً من الخوف أثر على الجيش بأكمله وصولاً إلى القيادة العليا.



ويحظى دوناهيو، الذي قاد أيضاً القوات الأمريكية في إفريقيا، بتقدير كبير في الجيش نظراً لأدواره القتالية المهمة التي اضطلع بها على مدى عقدين من الزمن.



وخلال الأشهر الـ18 الماضية، أقال هيجسيث عشرات الضباط، بمن فيهم الجنرال سي كيو براون من رئاسة هيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى منصب رئيسة العمليات في البحرية الأمريكية.



وأقال تيموثي هوج، جنرال القوات الجوية الذي كان يدير وكالة الأمن القومي وقيادة الفضاء الإلكتروني الأمريكية، وعرقل ترقيات عدد من كبار الضباط دون إبداء أسباب لهذه القرارات.