في لحظات بدت عادية داخل مبنى يضم مركزاً تعليمياً ومتجراً للحيوانات الأليفة وعيادة بيطرية، تحولت مدينة لكناو بولاية أوتار براديش شمال الهند إلى موقع مأساوي، بعدما اندلع حريق مروّع أودى بحياة 14 شخصاً على الأقل، معظمهم من الطلاب.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، اندلع الحريق داخل المبنى التجاري، قبل أن يتصاعد الدخان بكثافة ويغمر الواجهة الأمامية، ما دفع عدداً من الطلاب إلى محاولة الفرار عبر الممرات الخلفية والنوافذ. وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل لحظات ارتباك شديد، إذ حاول بعض المحاصرين النجاة بالقفز من النوافذ مع اشتداد ألسنة اللهب.

وقال نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، براجيش باثاك، إن كثافة الدخان كانت السبب الرئيسي في إعاقة عمليات الإخلاء، موضحاً أن معظم الضحايا تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً. وأضاف أن بعض الطلاب لم يتمكنوا من الوصول إلى مخارج الطوارئ، فيما اضطر رجال الإطفاء إلى هدم جدار خلفي للمبنى للوصول إلى العالقين وإنقاذ من تمكنوا من النجاة.

وبحسب السلطات، جرى نقل ما لا يقل عن 10 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وسط استمرار عمليات التقييم الطبي لحالاتهم.

ووصف باثاك الحادث بأنه «مؤلم ومفجع للغاية»، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا، ومؤكداً توجيه الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم للعائلات المتضررة.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الهندية فتح تحقيق رفيع المستوى للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، مع التأكيد على أن أي تقصير أو مسؤولية سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية دون استثناء.