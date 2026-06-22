أسدلت محكمة جنح مستأنف الطفل الستار على واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع خلال الفترة الماضية، بعدما أيدت الحكم الصادر بحبس نجل لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو لمدة 7 أشهر، على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات، إلى جانب مخالفات أخرى مرتبطة بالواقعة.

وقضت محكمة جنح مستأنف الطفل بتأييد الحكم الصادر بحق حسين، نجل أحمد حسام ميدو، ليصبح الحكم الصادر من محكمة أول درجة قائمًا دون تعديل.

وكانت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر مع النفاذ في اتهام حيازة مواد مخدرة، و3 أشهر أخرى مع النفاذ في اتهام مقاومة السلطات، إضافة إلى شهر حبس في اتهام إتلاف ممتلكات عامة، بإجمالي حبس 7 أشهر، كما أصدرت المحكمة غرامات مالية على بعض المخالفات المرتبطة بالواقعة.

ووفق أوراق القضية، وجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات أمام محكمة الطفل نظرًا إلى عدم تجاوزه السن القانونية، شملت حيازة مواد مخدرة (3 غرامات من مخدر الحشيش - زجاجة خمر)، ومقاومة السلطات، وقيادة سيارة دون رخصة، فضلًا عن إتلاف ممتلكات عامة.

وكان دفاع المتهم قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر أملًا في تخفيف العقوبة أو إلغائها، إلا أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم السابق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهم خلال حملة مرورية بمنطقة التجمع الخامس، حيث كشفت التحريات والتحقيقات وقائع الاتهام التي أُحيل على أساسها إلى محكمة الطفل، التي أصدرت حكمها النهائي في مرحلة الاستئناف.