في واقعة مأساوية، شهدت قرية النقراش التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة جريمة بشعة، بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته داخل منزل الزوجية مستخدماً مطرقة (شاكوش)، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابات بالغة في الرأس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً يفيد بوصول ربة منزل تُدعى «نسمة إ ع إ»، 35 عاماً، إلى المستشفى جثة هامدة، بعدما تعرضت لإصابات خطيرة وكسور وجروح بعظام الجمجمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادثة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، إذ نشبت بينهما خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليها باستخدام مطرقة موجهاً لها عدة ضربات قاتلة بالرأس، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات اللازمة، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثمان، كما قررت التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الواقعة.