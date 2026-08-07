اطَّلع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري على موقع الحريق القائم بمحافظة تنومة، وسير الأعمال الميدانية، ومستوى الجاهزية التشغيلية للفرق الإسعافية والمساندة فيما زار المصابين بمستشفى النماص العام واطمأن على حالتهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والإسعافية في التعامل مع الحريق، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

واطّلع الشهري، الذي رافقه رئيس جمعية أصدقاء الهلال الأحمر بالمنطقة مشبب بن حاضر، على الآليات والتجهيزات الميدانية، وآليات الاستجابة للحالات الطارئة، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية، والمحافظة على سلامة المستفيدين والعاملين في الميدان. وكانت جمعية أصدقاء الهلال الأحمر قد دعمت الأعمال الميدانية، حيث وفرت الوجبات للمشاركين في الحريق، وقدمت دعماً لوجستياً من خلال تأمين مقر سكني قريب من موقع الحريق ليكون مقراً لراحة المشاركين، وتبديل المناوبات بما يسهم في تعزيز جاهزية الفرق، واستمرارية تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة.