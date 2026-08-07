أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشد العبارات، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدين أن استهداف المرافق الصحية والبنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني.

وأوضح الوزراء، في بيان مشترك، أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويهدّد المسار السياسي ويعمّق الكارثة الإنسانية في القطاع، مشدّدين على أن حماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها.

انتهاك للقانون الدولي

وأكد البيان، أن ما يجري في غزة لا ينفصل عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية في القدس المحتلة، معتبرًا أن هذه الممارسات تقوّض حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

تحقيق السلام العادل

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يسهم في حماية المدنيين واستكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

كما جدّد البيان رفض الدول الثماني أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.