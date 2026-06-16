أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية بنجاح اليوم، 24 قمرًا صناعيًا جديدًا من طراز ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض.

وأوضحت الشركة في بيان أن صاروخ «فالكون 9» انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا، وتمكنت مرحلته الأولى من العودة بنجاح بعد نحو 8.5 دقيقة، حيث هبطت على متن سفينة إنزال في المحيط الهادئ.

وأفادت بأن عملية الإطلاق تمثل المهمة رقم 71 ضمن عمليات الشركة المأهولة وغير المأهولة منذ مطلع عام 2026، كما تعد المهمة رقم 652 في سجل عمليات عائلة صواريخ «فالكون 9».

وتأتي هذه المهمة، المعروفة باسم (Group 17-54) لتواصل رفع سعة كوكبة «ستارلينك» العملاقة التي تجاوزت حاجز 10,600 قمر صناعي نشط؛ بهدف تعزيز كفاءة النطاق الترددي وخفض زمن الاستجابة لخدمات الإنترنت الفضائي حول العالم.

يشار إلى أن «ستارلينك» هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تقدمها سبيس إكس؛ وتهدف إلى توفير إنترنت فائق السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تضم آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة في مدار أرضي منخفض.