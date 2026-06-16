فتحت الأجهزة الأمنية في مصر تحقيقاً عاجلاً في واقعة مثيرة شهدتها كواليس أحد الأعمال الفنية، إثر بلاغ رسمي تقدمت به فنانة شهيرة، اتهمت فيه سبعة صبية بالتحرش بابنتها لفظياً أثناء وجودها داخل موقع التصوير بمدينة السادس من أكتوبر، مطالبة بملاحقتهم قانونياً ووضع حد لهذه التجاوزات.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما سردته الفنانة في محضر الشرطة، إلى تعرض ابنتها الشابة، التي تخطو خطواتها في عالم الفن عبر تجسيد أحد الأدوار في العمل الجاري تصويره، لمضايقات علنية مباغتة وعبارات خادشة للحياء من قِبل مجموعة الصبية، الأمر الذي أثار صدمة واستياء عارماً في كواليس التصوير.

ولم تقف الفنانة مكتوفة الأيدي أمام هذا الموقف؛ بل سارعت بالتوجه فوراً إلى قسم الشرطة لإثبات الواقعة وتحرير محضر رسمي لحفظ حق ابنتها، لتتولى الجهات المختصة زمام المبادرة وتكثف تحرياتها لضبط المشتبه بهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبسط مظلة القانون داخل وخارج الوسط الفني.