في واحدة من أكثر مفارقات عصر التقنية إثارة، خرجت شركة أنثروبيك، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، لتحذر من أن الصناعة قد تقترب من مرحلة خطيرة تستوجب إبطاء وتيرة التطوير. التحذير لم يكن من منافس أو جهة رقابية، بل من شركة تبني هذه الأنظمة بنفسها. جوهر القلق يتمثل فيما يُسمى بـ«التحسين الذاتي المتكرر»، وهي المرحلة التي تبدأ فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمساهمة في تطوير الأجيال اللاحقة من نفسها بوتيرة متسارعة، مما قد يؤدي إلى قفزات يصعب على البشر توقعها أو السيطرة عليها.

في المقابل، لم تختلف OpenAI كثيراً في تشخيص حجم التحدي، لكنها اختلفت في وصف العلاج. فبدلاً من الدعوة إلى التباطؤ، أكدت أن القرارات المتعلقة بسرعة التطوير والضوابط الحاكمة له يجب أن تكون بيد الحكومات والمؤسسات الديمقراطية، لا بيد الشركات الخاصة أو المختبرات منفردة. وهنا تظهر المفارقة الذهبية بوضوح؛ أنثروبيك تقول: «أبطئوا معاً»، وOpenAI تقول: «الحكومات هي من تقرر»، لكن الشركتين في الوقت نفسه تتنافسان على قيادة أكبر سباق تقني واقتصادي في القرن الحادي والعشرين، وسط تقييمات تقترب من التريليون دولار وتدفقات استثمارية غير مسبوقة.

أما واشنطن، فتبدو هي الأخرى حائرة بين التسريع والكبح. فبينما ألغت إدارة ترمب الأمر التنفيذي السابق لإدارة بايدن -والذي كان يفرض قيوداً ورقابة صارمة تشمل إخطار الحكومة قبل إطلاق النماذج المتقدمة بثلاثين يوماً- تبنت الإدارة الجديدة نهجاً يوازن بين دعم التنافسية المطلقة وبين إبقاء قنوات التقييم والمشاركة طوعية، لتجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة معضلة الحفاظ على الريادة التقنية دون فقدان السيطرة الأمنية.

ما الذي يجري فعلاً؟

الحقيقة أننا لا نشهد تباطؤاً، بل العكس تماماً. فحين تبدأ الشركات التي تبني الذكاء الاصطناعي بالحديث عن المخاطر أكثر من حديثها عن القدرات، لا يعني ذلك أن الثورة تتراجع، بل أنها تقترب من مرحلة أكثر حساسية. وما يبدو اليوم خلافاً حول التنظيم أو السرعة هو في جوهره اعتراف ضمني بأن الصناعة تقترب من نقطة انعطاف تاريخية.

وللمرة الأولى لم يعد النقاش يدور حول قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة النصوص أو إنتاج الصور أو البرمجة، بل حول احتمال أن يصبح جزءاً من عملية تطوير نفسه. وهنا ينتقل الجدل من حدود التكنولوجيا إلى حدود السلطة ذاتها: من يملك القرار؟ الشركات؟ الحكومات؟ أم أن الواقع سيفرض نموذجاً جديداً لم يختبره العالم من قبل؟

ولأنه ثوري وجديد نشهد حالات الإرباك والأسئلة التي تتكاثر كل يوم: هل ستحدث الثورة؟ بل من سيقودها، ومن سيضع حدودها، ومن سيتحمل مسؤولية نتائجها.

الواضحان التحذيرات الحالية ليست إشارة إلى نهاية السباق، بل إلى دخوله مرحلة الحسم. وربما تكون هذه هي الرسالة الأهم: عندما يبدأ صانعو التقنية بالحديث عن المكابح أكثر من حديثهم عن السرعة، فذلك لا يعني أن المحرك ينطفئ، بل يعني أن المركبة تسير بأقصى سرعة نحو المجهول.